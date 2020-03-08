تكنولوجيا: مقابلة مع المدير العام لشركة سيسكو السعودية سلمان فقيه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقد سلمان فقيه المدير العام لشركة سيسكو مؤتمر صحفي للرد على تساؤلات الإعلاميين حول مدى نجاح فعالية “Cisco Connect”، وقد وجه موقع “التقنية بلا حدود” سؤال لسلمان فقيه المدير العام لشركة سيسكو في المملكة العربية السعودية حول مخرجات فعالية “Cisco Connect” التي أقيمت في الرياض.

أكد سلمان فقيه في المقابلة على أن مؤتمر “Cisco Connect” قد حقق نجاح ملحوظ هذا العام في جذب قطاع كبير من الزائرين، كما إستعرض ما حققه المؤتمر من نتائج هذا العام للوصول إلى رؤية المملكة المستقبلية.

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