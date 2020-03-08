تكنولوجيا: ابل تؤكد على بدء برنامج لإصلاح مشكلة الشاشة في iPad Air مجاناً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ابل مؤخراً على بدء برنامج لإصلاح أجهزة iPad Air اللوحية التي واجهت مشكلة في الشاشة، حيث حددت الشركة الإصدارات التي سيتم إصلاحها من الشركة بشكل مجاني.

ظهرت خلال الفترة الماضية مشكلة لدى بعض مستخدمي الجيل الثالث من أجهزة iPad Air اللوحية، حيث تغلق الشاشة بشكل كامل دون أي سبب واضح.

ولقد أشارت ابل إلى أن برنامجها لإصلاح شاشة iPad Air اللوحي سيشمل بعض إصدارات الجيل الثالث من الأجهزة التي تم إنتاجها من مارس 2019 وحتى أكتوبر 2019.

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وتبدأ مشكلة الشاشة في أجهزة iPad Air المتضررة بوميض متقطع في الشاشة، ومن ثم تغلق الشاشة بشكل نهائي، إلا أن ابل لم توضح تفاصيل أكثر حول سبب ظهور هذه المشكلة.

من جانب أخر لا يشمل برنامج ابل المجاني لإصلاح الشاشة إصدارات أخرى من أجهزة iPad اللوحية، كما أكدت ابل على ضرورة توجه مستخدمي الإصدارات المحددة من أجهزة iPad Air إلى مزودي الخدمة المعتمدين، أو إلى أحد متاجر ابل، كما يمكن الإتصال بدعم ابل وإرسال الوحدة المتضررة عبر البريد.

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