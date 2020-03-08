شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يحظر مؤقتا إعلانات الأقنعة الطبية للوجه.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فيس بوك مؤخرا أنها حظرت مؤقتًا الإعلانات التي تبيع الأقنعة الطبية للوجه من المنصة، وذلك في مسعى منها لمواجهة رد فعل مستخدميها على تفشي فيروس كورونا الجديد، فيما أعلن مدير إدارة المنتجات لدى فيس بوك "روب ليذرن" عن التغيير في تغريدة تم نشرها عبر موقع تويتر مؤخرا، فيما قالت الشركة في إحدى تدوينتها: "إن عملاقة التواصل الاجتماعي ستبدأ في فرض الحظر المؤقت على هذا النوع من الإعلانات "خلال الأيام القليلة المقبلة".

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقال ليذرن – الذي يقود الفريق المسؤول عن فرض سياسات الإعلانات والأعمال على خدمات الشركة: "لقد حظرنا الإعلانات وقوائم التجارة التي تبيع أقنعة الوجه الطبية”.

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وأضاف: “إننا نراقب كورونا عن كثب وسنجرى التحديثات اللازمة لسياساتنا إذا رأينا أشخاصًا يحاولون استغلال حالة الطوارئ الصحية العامة هذه. سنبدأ تنفيذ هذا التغيير في الأيام المقبلة".

فيما يأتي تغيير السياسة بعد يوم واحد من إعلان فيس بوك عن عزمه إزالة الإعلانات السياسية المنشورة على خدمتها إذا كانت تحتوي على معلومات خاطئة تتعلق بفيروس كورونا الجديد، مع ملاحظة أن تفشي الفيروس أثر على فيس بوك نفسه، إذ أغلقت الشركة أمس الأول مكاتبها في لندن حتى يوم الاثنين استجابة لتفشي الفيروس.

كما قامت الشركة يوم الخميس الماضى بمطالبة موظفيها في منطقة الخليج بولاية كاليفورنيا بالبقاء في منازلهم وإلغاء أي رحلات، أما يوم الأربعاء، أعلنت الشركة أن أحد عمالها في مكتبها الواقع بمدينة سياتل في ولاية واشنطن قد ثبتت إصابته بالمرض، كما كان فيس بوك قد أعلن قبل ذلك عن إلغاء مؤتمر المطورين السنوي F8 الذي كان من المقرر عقده في شهر مايو القادم، وقد انسحبت الشركة من عدد من المؤتمرات الأخرى بسبب فيروس كورونا.