شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تحتفظ بمركزها كثانى أكبر مُصنع للهواتف الذكية فى العالم ببيع أكثر من 240 مليون هاتف ذكى فى عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من الأحداث المتصاعدة التى تواجهها عالمياً

جارتنر تلقب هواوى كأكبر المستفيدين من سوق الهواتف الذكية بالعالم فى عام 2019

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وفقاً لما تناوله تقرير مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، فإن هواوى استطاعت أن تسجل نموا فى حصتها السوقية لتبلغ نسبة 15.6% فى عام 2019 مقارنة بنسبة 18% فى عام 2018، حيث نجحت هواوى فى بيع 240،615،500 مليون هاتف ذكى مقابل بيع 202،048،400 مليون هاتف ذكى فى عام 2018. يأتى هذا الإنجاز الجديد لهواوى فى ظل مواجهتها لتحديات عالمية من قبل الإدارة الأمريكية.

وشهدت شركة هواوى أعلى نسبة نمو لها فى عام 2019 بزيادة سنوية إجمالية قدرها 18.6%، وهذا ما ساعدها على الحفاظ على المرتبة الثانية، متقدمة بذلك على شركة آبل. وفى الوقت الذى تواجه فيه هواوى حظرًا اقتصاديًا مستمرًا من قبل الولايات المتحدة، ركزت الشركة بشكل كبير على دعم استراتيجيتها الخاصة بسوق الهواتف الذكية فى الصين وتعزيز مبيعاتها لتصل حصتها السوقية إلى 37% فى 2019.

جدير بالذكر، أن هواوى أطلقت مؤخراً هاتف HUAWEI Mate Xs، المليء بأحدث التقنيات من هواوي، أكثر الهواتف المتطورة من هواوى والتى تتميز بتصميم رائد للهواتف الذكية القابلة للطى مع تصميم Falcon Wing المحسّن، وتفاعل ذكى محسّن للهواتف الذكيّة مع معالج Kirin 990 5G SoC، مما يوفر أداءً قوياً وتجربة مستخدم سلسة عبر استخدامات الهاتف الذكى والكمبيوتر اللوحي.