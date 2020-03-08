شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب معلومات جديدة حول مواصفات هاتف "آيفون 12 برو" الجديد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تسريبات حديثة عن تفاصيل جديدة حول هاتف "أبل" المرتقب "آيفون 12 برو"، والذي يوصف بأنه سيحدث "ثورة" في عالم الهواتف الذكية بالعالم، حيث كشف موقع "آي مور" تفاصيل التسريبات الأخيرة لهاتف "آيفون 12 برو"، المتوقع إطلاقه رسميا في سبتمبر المقبل، وأوضحت التقارير أن أبل تجهز في "آيفون 12 برو" كاميرا جديدة ذات قدرات فائقة وقدرة تصوير 64 ميجابيكسل.

ورغم أن دقة كاميرا "آيفون 12 برو" لا تزال أقل من دقة كاميرا هاتف "جالكسي إس 20 ألترا" التي تبلغ 108 ميجابيكسل، لكن التسريبات تشير إلى أنه ستحمل مستشعرات تكون ذات تقنيات أكبر تحول الكاميرا إلى ما يشبه "المنظار القوي"، كما ستزود "أبل" أيضا كاميراتها بتقنيات "الوضع الليلي" المعدلة، التي تساعد الكاميرا على التقاط صور أفضل في الظلام.

كما ستدعم "أبل" في هاتف "آيفون 12 برو" في شبكات الجيل الخامس للاتصالات فائقة السرعة، ​ومن المتوقع أن يتم دعم هاتف "آيفون 12 برو" ببطارية ضخمة ذات قدرات أكبر تصل إلى 4400 ميللي أمبير في الساعة.

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على جانب أخر كشف تقرير حديث صادر عن موقع DigiTimes، أن هاتف أيفون منخفض المواصفات، والذي يطلق عليه اسم "iPhone SE 2" أو "iPhone 9" قد وصل إلى مرحلة الإنتاج النهائية وذلك قبل إطلاقه الوشيك، وجاء فى نص التقرير كالتالي: "ستقدم آبل قريبا سلسلة جديدة من أجهزة ايفون بشاشة LCD، تسمى بـ SE 2 مبدئيًّا، والتي دخلت مؤخرا المرحلة النهائيّة من التحقق في مصنع التجميع في مدينة Zhengzhou، الصين".

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، ففي الوقت الذي يشير به هذا التقرير إلى وصول الهاتف إلى مرحلة التحقق النهائية، فقد كانت هناك شائعات سابقة تقول أن أبل ستفقد أهداف الإنتاج الضخم المستهدفة لجهاز ايفون منخفض التكلفة بسبب تفشي فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه، قال تقرير منفصل إن العكس صحيح، مما يشير إلى أن آبل ستواصل إطلاق iPhone SE 2 / iPhone 9 في مارس على أي حال.