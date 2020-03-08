تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط HMD لإطلاق هاتف Nokia 5.2 قريباً بعنوان Nokia 5.3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط HMD للإعلان قريباً عن هاتفها الجديد الذي ينطلق بعنوان Nokia 5.3 كبديل لعنوان Nokia 5.2 الذي أشارت إليه التسريبات السابقة.

رصد هاتف Nokia Captain America في صور حية خلال الفترة الماضية، والتي قدمت نظرة واضحة على تصميم هذا الإصدار، وقد أشارت التسريبات إلى أن هذا الإصدار ينطلق رسمياً خلال فعاليات MWC في برشلونة بعنوان Nokia 5.2.

أدى إلغاء فعاليان مؤتمر الهاتف العالمي إلى تغيير خطط الكثير من الشركات، وتغيير موعد الإعلان عن الإصدارات الجديدة، وشركة HMD واحدة من الشركات التي قامت بتغيير خططها بعد إلغاء فعاليات MWC 2020، وفي تقرير جديد أشير إلى أن الهاتف المقرر سابقاً الكشف عنه بعنوان Nokia 5.2 ينطلق قريباً بعنوان Nokia 5.3.

ولقد رصد هاتف Nokia 5.3 بنموذج رقم TA-1234 في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يدعم هذا الإصدار اثنان من شرائح SIM، كما يأتي بحجم 6.55 إنش في الشاشة، مع أبعاد 18.5:9، ويتميز بتصميم نتوء القطرة وفقاً للصور الحية التي رصدت سابقاً.

Advertisements

أيضاً من المتوقع أن يضم هاتف Nokia 5.3 رقاقة معالج Snapdragon 660 أو Snapdragon 665، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما تشير التسريبات إلى أن السعر المتوقع لهذا الإصدار هو 180 دولار، ومن المتوقع أن تتوفر نماذج أخرى بذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام.

كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف Nokia 5.3 يضم كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرة خلفية بإعدادات رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر 5 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 8 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تكشف HMD عن هذا الإصدار في مؤتمرها القادم الذي يعقد في 19 من مارس.

المصدر

اعلان





