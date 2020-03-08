تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعلان عن هاتف Galaxy A31 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج صفحة الدعم الخاصة بإصدارها المرتقب Galaxy A31، إستعداداً للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار قريباً.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتفها المتوسطة من سلسلة Galaxy A خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تبدأ العملاق الكوري قريباً بالكشف عن هاتف Galaxy A31.

أعتمدت تقنية البلوتوث في هاتف Galaxy A31 مؤخراً عبر Bluetooth SIG إستعداداً للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار، ولقد أطلقت صفحة الدعم الرسمية للهاتف على موقع سامسونج في روسيا.

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ولقد أشارت تسريبات Geekbench سابقاً إلى أن هاتف Galaxy A31 ينطلق بنظام تشغيل Android 10، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يتاح إختيارات أكثر في الذاكرة العشوائية.

كما أشارت تسريبات Geekbench إلى أن هاتف Galaxy A31 يأتي برقاقة MT6768V/CA من MediaTek وهي رقاقة Helio P65، أيضاً من المقرر أن ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت في النموذج الرئيسي، كما يضم هذا الإصدار مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي بدقة 5 ميجا بيكسل.

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