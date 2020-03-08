شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تخطط لبناء مركبة فضاء جديدة كل 72 ساعة لاستعمار المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، اهتمامه باستعمار المريخ ويستمر في التأكيد على ذلك، حيث يريد الملياردير بناء 1000 مركبة فضائية "Starships" لتحقيق ذلك، وتخطط الشركة حاليا إلى تطوير مركبة فضاء جديدة كل 72 ساعة لتحقيق هذا الهدف، حيث أشار ماسك أيضًا إلى أن كل مركبة ستكون قابلة لإعادة الاستخدام وتبلغ سعتها أكثر من 90،000 رطل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضافت SpaceX أيضًا 225 شخصًا إضافيًا إلى موظفيها في موقع إطلاق جنوب تكساس من أجل بناء المصنع الذي سيؤدي إلى إطلاق الصواريخ، ليصبح المجموع أكثر من 500 شخص.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يصدر فيها ماسك إعلانًا غريبًا بخصوص استعماره للمريخ، ولكنه في يناير كشف إنه يهدف إلى وضع مليون شخص على الكوكب الأحمر بحلول عام 2050 ، مما يعني، وفقًا لحساباته، أن الأمر سيتطلب ثلاث رحلات في اليوم، أي ما يعادل 1000 رحلة سنويًا.

Advertisements



صورايخ ايلون ماسك

وفي عام 2017، كشف عن خطط لإرسال مركبتي شحن إلى المريخ في عام 2022، تلاهم أربع سفن أخرى عبارة عن اثنتان مع الشحن واثنتان لمستوطنين بشريين في عام 2024.

وأخبر مسك طاقمه في الاجتماع الأخير: "أعتقد أننا بحاجة على الأرجح، إلى حوالي ألف مركبة، وسيكون لكل من هذه المركبات حمولة أكبر من مركبة Saturn V، ويمكن إعادة استخدامها".

كان صاروخ Saturn V هو الصاروخ الذي نقل الناس إلى القمر والأقوى خلال وقته، وقد تم تصميمه بسعة 90،000 رطل.

وواصل المسك شرح أنه من أجل العيش على أكثر من كوكب واحد، يجب أن تكون جميع المستوطنات مستقرة ومستدامة، وذلك لأن االمركبات التي تحمل الإمدادات ستتأخر في بعض الأحيان وستحتاج هذه المنازل الجديدة إلى البقاء.