شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض إيرادات فوكسكون خلال فبراير بقيمة 1.6 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة Foxconn، أحد الشركاء الصناعيين لشركة أبل، تراجع إيراداتها خلال شهر فبراير بشكل ملحوظ نتيجة لتفشي فيروس كورونا، إذ انخفضت الإيرادات بنسبة 18% أو ما يعادل 1.6 مليار دولار خلال شهر فبراير، وكانت الشركة قد أشارت في وقت سابق إلى تغير توقعاتها لإيرادات شهر مارس نتيجة لتراجع إنتاج الشركة وتفشي فيروس كورونا، فيما جاءت تصريحات Foxconn لتكشف عن مدى تأثير فيروس كورونا على الإيرادات في شهر فبراير.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى فقد أوضح تقرير لـ CNBC عن قيمة الخسائر فى الإيرادات التي سجلتها الشركة في شهر فبراير، والتي وصلت إلى 7.26 مليار دولار، أي بانخفاض 1.61 مليار دولار، أو انخفاض سنوي بنسبة 18% عن شهر فبراير من العام الماضي الذي وصلت فيه إيرادات الشركة إلى 8.87 مليار دولار.

وأكد التقرير أن هذا الانخفاض في الإيرادات هو أكبر انخفاض تشهده الشركة منذ عام 2013، من جانب آخر انخفضت إيرادات فوكسكون الشهرية بنسبة 40%، وذلك بعد حظر إعادة فتح أحد مصانع الشركة التي تختص بتصنيع هواتف الأيفون، والذي استمر في العمل لفترة بنسبة 10% من موظفيه.

الجدير بالذكر أن تصريحات شركة فوكسكون السابقة قد أشارت إلى العودة للعمل بطاقتها كاملة في نهاية شهر مارس، من جانب أخر مازالت بعض التقارير تشير إلى أن أبل ستقدم هواتف iPhone 12 في الموعد دون أي تغيير في جدولها الزمني.