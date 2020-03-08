شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق مركبة شحن لمحطة الفضاء محققة الهبوط الصاروخى الـ50 لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة SpaceX بنجاح مركبة دراجون الفضائية غير المأهولة لوكالة ناسا اليوم، حيث أرسلت إمدادات جديدة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، كما حققت هبوطا صاروخيا آخر، وهو رقم 50 للشركة، فإن صاروخ فالكون 9 المكون من مرحلتين والمستخدم في رحلة اليوم هو أحد الصواريخ الناجحة القدامى، حيث عمل خلال مرحلته الأولى أيضًا بمهمة شحن دراجون السابقة في ديسمبر 2019.

ووفقا لما ذكره موقع "space"الأمريكي، انطلق الصاروخ من Pad 40 في محطة Cape Canaveral Air Force في الساعة 11:50 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0450 بتوقيت جرينتش يوم السبت 7 مارس)، فوق ساحل الفضاء في ولاية فلوريدا.

وبعد حوالي 8 دقائق من الإقلاع، عادت محركات الداعم كجزء من عملية الهبوط، وتصاعدت أذرع سونيك في السماء عندما علق الصاروخ هبوطه في منشأة SpaceX's Landing Zone 1 في SpaceX، الذي يعطي الأولوية لتطوير أنظمة رحلات الفضاء القابلة لإعادة الاستخدام، وتمكن الآن من 50 من حالات الهبوط هذه خلال المهام المدارية إلى الآن.

فيما تعد كبسولة دراجون هذه من المركبات القدامى الناجحة أيضًا، حيث وصلت إلى محطة الفضاء الدولية مرتين من قبل، وذلك في فبراير 2017 وديسمبر 2018.

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وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستصل الكبسولة إلى محطة الفضاء الدولية للمرة الثالثة في وقت مبكر صباح الاثنين المقبل الموافق 9 مارس.

كما أن المهمة التي انطلقت الليلة، والتي أطلق عليها اسم CRS-20، هي الرحلة الأخيرة بموجب عقد خدمات إعادة التزويد التجاري لشركة SpaceX مع ناسا، والذي تم توقيعه في عام 2008 بقيمة 1.6 مليار دولار.

وابتداءً من شهر أكتوبر من هذا العام ، ستشمل جميع مهام إعادة التزويد المستقبلية كبسولة دراجون 2 المرقّاة لـ SpaceX.

وستكون هذه النسخة قادرة على الطيران خمس مرات، في حين تم تصنيف كل Dragon 1 على الطيران ثلاث مرات فقط.

وكانت Dragon 1 ترسو مع المحطة الفضائية عبر ذراع آلية، في حين أن Dragon 2 ستلتحم بالموقع المداري، كما تتميز الكبسولة الجديدة بالعديد من الترقيات الأخرى.