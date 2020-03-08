شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إلغاء مؤتمر SXSW 2020 بسبب فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة المنظمة لفعاليات مؤتمر SXSW السنوي إلغاء فعاليات المؤتمر هذا العام، وذلك نتيجة لتفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى إلغاء العديد من المؤتمرات والمعارض السنوية هذا العام، حيث يعد مؤتمر SXSW أحد المؤتمرات السنوية التي تستعرض الجديد في التقنيات، الأفلام إلى جانب الجديد في عالم الموسيقى، وقبل انطلاق المؤتمر بأسبوع تقريباً هذا العام أعلن عن إلغاء الحدث رسمياً نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وبحسب موقع TOI الهندى.

وحتى الآن عقد مؤتمر SXSW على مدار 34 عاما حتى الآن في مدينة أوستن، واليوم تم إلغاء المؤتمر للمرة الأولى منذ انطلاق هذا الحدث، حيث كان الموعد المقرر لانطلاق الحدث هذا العام في 13 من مارس وحتى 22 من مارس، إلا أن إعلان Steve Adler جاء مؤخراً ليؤكد على أن المخاوف التي تتصاعد مع انتشار فيروس كورونا، أدت إلى قرار إلغاء فعاليات SXSW 2020.

وفي نفس السياق ألغت شركة جوجل أكبر مؤتمر سنوى لها بسبب مخاوف من فيروس كورونا، إذ كان من المفترض أن يعقد مؤتمر جوجل كلاود Next فى سان فرانسيسكو فى الفترة من 6 إلى 8 أبريل ، وفى العام الماضى، حضر المؤتمر أكثر من 30،000 مشارك، بينما قررت جوجل كلاود جعل مؤتمرها هذا العام رقميًا، وسيتم تسجيل المشاركين فى المؤتمر الرقمى تلقائيًا بدون أى رسوم، وسيتم استرداد تذاكر المؤتمر.

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وقال متحدث باسم جوجل كلاود فى بيان: "تعتبر صحة ورفاهية شركاء جوجل كلاود والعملاء والموظفين والمجتمع ككل من أهم أولوياتنا، ونظرًا للقلق المتزايد حول فيروس كورونا (COVID-19)، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات التى وضعها مركز السيطرة على الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، والكيانات الأخرى ذات الصلة، قررت جوجل كلاود إعادة تصور جوجل كلاود Next '20، التى سيستمر فى الفترة من 6-8 أبريل".

يذكر أنه فى الأسبوع الماضى، أكدت جوجل أن موظف بمكتبها بزيوريخ أثبتت إصابته بفيروس كورونا، كما قيدت سفر الموظفين إلى إيطاليا وإيران واليابان وكوريا الجنوبية، وتتخذ شركات التقنية الكبرى مثل أمازون وفيس بوك وتويتر أيضًا تدابير مماثلة من خلال تقييد السفر، وطلب الموظفين للعمل عن بُعد، وتقييد المقابلات فى الموقع.