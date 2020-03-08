شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع يراقب المستخدمين ويحذرهم عندما يلمسون وجههم لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزايد المحاولات حول منع انتشار فيروس كورونا خاصة مع عدم وجود حل له إلى الآن، وكذلك استمرار إصابته للكثيرين، ومن بينها يساعد موقع جديد المستخدمين على التوقف عن لمس وجوههم دون وعي من خلال مراقبتهم من خلال كاميرات الويب الخاصة بهم والصراح بصوت عالى "لا!" كلما وصلوا إلى وجوههم، لأن هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعًا لنقل فيروس Covid-19.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إنشاء الموقع DoNotTouchYourFace، ليتم تشغيله في الخلفية بينما يتصفح المستخدمون الانترنت خلال أيام عملهم المعتادة، وقبل بدء الجلسة، سيطلب الوصول إلى كاميرا الويب، ثم يأخذ تسجيلًا للمستخدم جالسًا لثوانٍ كخط أساسي.

وعندئذٍ سيُطلب من المستخدمين لمس وجوههم بعدة طرق مختلفة مع فرك عيونهم، ولمس أنفهم، ثم تقوم أداة التعلم الآلي المدمجة في الموقع بتحليل اللقطات لتحديد حركات معينة من شأنها أن تطلق صوت التحذير بصوت عالٍ عند القيام بها.

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وكلما حددت الأداة مستخدمًا يقترب من لمس وجهه، فسيتم تشغيل تسجيل بصوت عالٍ "لا!" تلقائيًا، جنبًا إلى جنب مع إشعار منبثق يقول: "لقد لمست وجهك".

وكانت قد انتشرت عدة مواقع في الأسابيع الأخيرة حول كورونا، بينما حاول عدد من المحتالين ومجرمي الإنترنت الاستفادة من تفشي Covid-19 من خلال مجموعة واسعة من المواقع التي تعرض بيع مجموعات أدوات الاختبار المنزلية وغيرها.



موقع كورونا

فقد كشف تقرير صادر عن شركة الأمن السيبراني Check Point، أن أكثر من نصف المواقع ذات الصلة بـ Covid-19 والتي استعرضتها كانت مرتبطة بـ 4 آلاف مجرمي إنترنت سابقين أو كانت من أصول مشكوك فيها.

ولكن هذا الموقع مجاني للاستخدام ولا يتطلب تشغيله أي معلومات شخصية أو حسابات، ويتعهد الموقع بعدم تخزين أي صور أو لقطات أو محاولة استخدام اللقطات بطريقة أخرى لجمع بيانات المستخدم.

وتقدم الأسئلة الشائعة للموقع: "يتم تشغيل هذا الموقع بالكامل محليًا، جميع الحسابات من كاميرا الويب والتنبيهات تتم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ولا يتم إرسالها أبدًا عبر الإنترنت".