- 1/2
- 2/2
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Kübi”.. محفظة جلدية مجهرية مزودة بحماية RFID
متابعة-سنيار: “Kübi” هي محفظة جلدية مجهرية مزودة بحماية RFID، مما يوفر طريقة سهلة لحمل البطاقات والنقود في جيبك.
تم صنع المحفظة المبتكرة من أجود أنواع الجلود، وتتميز بالعديد من الميزات والخصائص.
وقال مطورو المحفظة: “تنبعث إشارات RFID لقراءة تفاصيل بطاقتك في كل مرة تقوم فيها باستخدامها في السوبر ماركت، حيث تصبح جميع محتويات المحفظة محمية من إشارات RFID – مما يعني أنه لا يمكن مسحها ضوئيا داخل محفظتك.
تأتي المحفظة بجيب لحفظ النقود، وفتحات مزدوجة تستوعب 8 بطاقات، وهناك فتحة الوصول السريع الخلفية لحفظ بطاقة واحدة، وفتحة بطاقة مصغرة: 1 نانو SIM أو مايكرو SD
المحفظة متاحة على Kickstarter هذا الشهر لجمع الأموال اللازمة للمرور إلى مرحلة الإنتاج.
وقد تمكن مطوروها، بفضل أكثر من 300 من الداعمين من جمع أكثر من ثلاثة أضعاف هدف التعهد المطلوب مع بقاء 22 يوما على نهاية الحملة، وتتوفر التعهدات من 19 دولارا مقابل 15 جنيها إسترلينيا تقريبا، ومن المتوقع أن يتم شحنها إلى الداعمين خلال يوليو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| “Kübi”.. محفظة جلدية مجهرية مزودة بحماية RFID لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.