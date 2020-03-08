كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Kübi”.. محفظة جلدية مجهرية مزودة بحماية RFID

متابعة-سنيار: “Kübi” هي محفظة جلدية مجهرية مزودة بحماية RFID، مما يوفر طريقة سهلة لحمل البطاقات والنقود في جيبك.

تم صنع المحفظة المبتكرة من أجود أنواع الجلود، وتتميز بالعديد من الميزات والخصائص.

وقال مطورو المحفظة: “تنبعث إشارات RFID لقراءة تفاصيل بطاقتك في كل مرة تقوم فيها باستخدامها في السوبر ماركت، حيث تصبح جميع محتويات المحفظة محمية من إشارات RFID – مما يعني أنه لا يمكن مسحها ضوئيا داخل محفظتك.

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تأتي المحفظة بجيب لحفظ النقود، وفتحات مزدوجة تستوعب 8 بطاقات، وهناك فتحة الوصول السريع الخلفية لحفظ بطاقة واحدة، وفتحة بطاقة مصغرة: 1 نانو SIM أو مايكرو SD

المحفظة متاحة على Kickstarter هذا الشهر لجمع الأموال اللازمة للمرور إلى مرحلة الإنتاج.

وقد تمكن مطوروها، بفضل أكثر من 300 من الداعمين من جمع أكثر من ثلاثة أضعاف هدف التعهد المطلوب مع بقاء 22 يوما على نهاية الحملة، وتتوفر التعهدات من 19 دولارا مقابل 15 جنيها إسترلينيا تقريبا، ومن المتوقع أن يتم شحنها إلى الداعمين خلال يوليو 2020.