الأرصاد تحذر : طقس الخميس والجمعة «برق ورعد»

قال وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إن متوقع يومي الخميس والجمعة 12 و 13 مارس الجاري طقس غير مستقر حتي صباح السبت القادم.

وأكد خبير الأرصاد ، حيث تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على معظم أنحاء الجمهورية « السواحل الشمالية ومدن ومحافظات القناة والوجه البحري والقاهرة وشمال ووسط الصعيد والغردقة ورأس غارب»، تصل بالفعل لحد السيول على سيناء.

وتابع سعودي، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح يؤدي إلي إضراب كامل في حركة الملاحة البحرية وذروة هذه الحالة هو يوم الجمعة على أن تخف حدتها صباح السبت لتنتهي تماماً يوم الأحد القادم 15 مارس.

وأكد وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، أن هناك احتمال حدوث برق ورعد، وحدوث سيول في سيناء، وبالنسبة لمحافظات الصعيد فهناك فرص سقوط أمطار على محافظات الصعيد قد تصل لحد السيول على شمال الصعيد ونشاط للرياح.