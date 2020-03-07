تكنولوجيا: رصد هاتف GALAXY A41 في تسريبات جديدة نشرت عبر Bluetooth SIG

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتفها المتوسطة من سلسلة GALAXY A، ومن جديد يكشف عن هاتف GALAXY A41 في أحدث التسريبات التي جاءت عبر Bluetooth SIG.

يأتي هاتف GALAXY A41 قريباً كترقية جديدة لإصدار الشركة السابق Galaxy A40، وقد رصد الهاتف خلال الفترة الماضية في قوائم GeekBench، ومن جديد يظهر الهاتف في Bluetooth SIG بعد إعتماد معايير البلوتوث في الهاتف رسمياً.

أكدت التسريبات الجديدة على أن هاتف Galaxy A41 يدعم تقنية البلوتوث 5.0، كما كشفت التسريبات السابقة على أن الهاتف الذي يأتي بنموذج رقم SM-A415F، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10.

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وتشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy A41 ينطلق بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 25 ميجا بيكسل.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy A41 سيضم رقاقة معالج Helio P65، كما ينطلق بسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 3500 mAh.

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