فاطمة أيت طالب - دبي - رصد موقع Android Police مؤخرًا خاصية جديدة مصممة لميزة الفتح عن طريق الوجه ( Face Unlock ) في إعدادات الهاتف Google Pixel 4، ولكن لا يمكنك رؤيتها إلا من خلال البحث عنها. هذه الخاصية تُدعى ” الحاجة إلى فتح العينين “، وهي لن تسمح بفتح الهاتف إلا عندما يقوم المستخدم بفتح العينين.
لا يمكن الوصول إلى هذه الميزة إلا من خلال البحث عنها في الإعدادات، ولكن هذه الميزة مُعطلة حاليًا. يجب أن تكون شركة جوجل على إستعداد لإصدار تحديث سيؤدي في النهاية إلى إصلاح خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه في هواتف Google Pixel 4 لتسمح بفتح الهاتف فقط في حالة إذا قام المستخدم بفتح عينيه.
تم إصدار الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL مع تكنولوجيا جديدة تعتمد على الرادار تُدعى ” Motion Sense “، وهي تسمح بإستخدام مجموعة من الإيماءات في الهواء لأداء العديد من الوظائف، فضلا عن فتح الهاتف عن طريق الوجه. ومع ذلك، تعرضت هذه الميزة الأخيرة لبعض الإنتقادات لأنها تقوم بفتح الهاتف حتى لو كانت أعين المستخدم مغلقة. لقد مر ما يقرب من 5 أشهر منذ إطلاق هذين الهاتفين، ولم تقم شركة جوجل بعد بإصلاح هذه المشكلة.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تُعد إصلاحًا لخاصية Face Unlock في الهاتف Google Pixel 4 لتتطلب فتح المستخدم لعينيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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