تسريب مواصفات جديدة لهاتف Galaxy A31 المرتقب

حصل هاتف (جالاكسي أي31) Galaxy A31 من سامسونج على الترخيص الخاص بتقنية البلوتوث، مما يعني أن الإعلان عنه أصبح وشيكًا.

وأُدرج الهاتف – الذي سيأتي لينضم إلى هواتف سلسلة (جالاكسي أي) المتوسطة المواصفات – على موقع Bluetooth SIG، حيث يظهر أن رقم طرازه سيكون SM-A315F/DS، كما أُكد أنه سيدعم تقنية البلوتوث 5. وما عدا ذلك، لم يكشف الموقع عن أي مواصفات مهمة أخرى.

ولكن بحسب مؤشر الأداء Geekbench، فإن هاتف (جالاكسي أي31) سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، وسيقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت. وسيحتوي معالجًا ثماني النوى من نوع MediaTek MT6768V.

وتتحدث التسريبات الأخرى أن الهاتف سيقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وبطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة. وفيما يتعلق بالتصوير، سيأتي (جالاكسي أي31) مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وأخرى بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

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