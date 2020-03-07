شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح الوضع المظلم لتطبيق WhatsApp Business والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على غرار تطبيق واتس آب الرئيسي، قررت شركة فيس بوك المالكة لمنصة التراسل الفوري الأشهر في العالم، طرح الوضع المظلم لتطبيق واتس آب للأعمال "WhatsApp Business"، فخلال الفترة القليلة الماضية كانت هناك نسخة اختبار لتطبيق التراسل الرئيسي قادمة بالدعم الكامل "للوضع المظلم"، وخلال الأسبوع الماضي أتاحت الشركة هذه الخاصية وبشكل رسمي لجميع المستخدمين، ومع ذلك فقد تم ترك التطبيق الآخر واتساب للأعمال مع شاشته البيضاء.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى فهناك تحديث جديد للتطبيق ويوفر به نفس المميزات الموجودة في تطبيق واتس آب الرئيسي، وذلك من خلال دعمه ورسميًا للوضع المظلم، حيث يمكن الوصول إليه من ضمن الإعدادات، ثم الدردشة واختيار الوضع الأبيض أو المظلم، أو ببساطة جعله يتبع لإعدادات النظام من على أندرويد 10 وiOS 13.

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وكانت واتس آب قد طرحت منذ عدة أيام عن طرح الوضع المظلم "Dark Mode" لمستخدميه البالغ عددهم 1.5 مليار للتطبيق الرئيسي، وستمنح الميزة الجديدة المستخدمين خيار تحويل خلفية واجهة التطبيق الخاصة بهم من الأبيض إلى الأسود لجعلها أسهل على العين، كما يمكن للمستخدمين على Android 10 وiOS 13 تنشيط الوضع المظلم من خلال تمكينه من الإعدادات، على الرغم من أن الميزة متاحة أيضًا للمستخدمين على Android 9 والإصدارات الأقدم.

ووفقا لموقع "ديلى ميل"البريطانى فصمم الوضع المظلم لتقليل إجهاد العين فى بيئات الإضاءة المنخفضة، كما يمكنه المساعدة فى منع تلك اللحظات المحرجة التى يضيء فيها هاتفك الغرفة.

ويزعم واتس آب أن Dark Mode هو أكثر الميزات المطلوبة من مستخدميه فى جميع أنحاء العالم، وقال التطبيق الذى يملكه موقع فيس بوك: " نعلم أننا استغرقنا وقتا طويلا، لكننا أردنا التأكد من أنه يعمل بكفاءة، ونأمل أن يتمتع الجميع بوضع Dark Mode ، الذى يتم طرحه فى الأيام المقبلة على أحدث إصدار من واتس آب."