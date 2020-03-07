شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق برنامج استبدال للجيل الثالث من آيباد إير بسبب مشكلة بالجهاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة آبل برنامجا جديدا لاستدعاء واستبدال الجيل الثالث من جهازها اللوحي من طراز "آيباد إير"، الذي تم إطلاقه في عام 2019، وقالت الشركة إن عددا محدودا من وحدات هذا الطراز يواجه مشكلة تؤدي إلى تحول الشاشة إلى اللون الأبيض بشكل دائم، ةوفقا لآبل فإن شاشات النماذج المتضررة قد تظهر وميضا ثم تهتز عدة مرات بشكل غير متوقع قبل أن تتعطل تماما، بحسب موقع الحرة.
وعرضت الشركة على العملاء المتضررين استبدال شاشة Apple الخاصة بهم "مجانا"، ونوهت الشركة إلى أن برنامج الاستبدال المجاني متاح فقط لطراز الجيل الثالث من آيباد إير المصنع بين مارس 2019 وأكتوبر 2019، وبإمكان العميل الاتصال بشركة آبل أو أحد متاجرها أو أي مركز تصليح معتمد من قبلها، لمعرفة ما إذا كان جهازه المعني مؤهلا لتلقي العرض أم لا، ويغطي البرنامج الأجهزة المتأثرة لمدة عامين من شرائها.
وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فظهرت التسريبات الخاصة بخطط أبل لدعم أجهزة أيباد برو القادمة بكاميرا ثلاثية في الخلف لأول مرة في شهرأغسطس الماضي، لتأتى صورة اليوم عبرالمسرب الشهير @OnLeaks لتقدم نظرة واضحة للتصميم المتوقع للجيل القادم من الأجهزة، حيث توضح الصور تصميم بترتيب مثلث الشكل لإعدادات الكاميرة مع فلاش LED في الجزء العلوي من الإعدادات إلى اليمين، كما تضم وحدة الكاميرة الخلفية ميكروفون في الأسفل.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أبل تطلق برنامج استبدال للجيل الثالث من آيباد إير بسبب مشكلة بالجهاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.