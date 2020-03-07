شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق برنامج استبدال للجيل الثالث من آيباد إير بسبب مشكلة بالجهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة آبل برنامجا جديدا لاستدعاء واستبدال الجيل الثالث من جهازها اللوحي من طراز "آيباد إير"، الذي تم إطلاقه في عام 2019، وقالت الشركة إن عددا محدودا من وحدات هذا الطراز يواجه مشكلة تؤدي إلى تحول الشاشة إلى اللون الأبيض بشكل دائم، ةوفقا لآبل فإن شاشات النماذج المتضررة قد تظهر وميضا ثم تهتز عدة مرات بشكل غير متوقع قبل أن تتعطل تماما، بحسب موقع الحرة.

وعرضت الشركة على العملاء المتضررين استبدال شاشة Apple الخاصة بهم "مجانا"، ونوهت الشركة إلى أن برنامج الاستبدال المجاني متاح فقط لطراز الجيل الثالث من آيباد إير المصنع بين مارس 2019 وأكتوبر 2019، وبإمكان العميل الاتصال بشركة آبل أو أحد متاجرها أو أي مركز تصليح معتمد من قبلها، لمعرفة ما إذا كان جهازه المعني مؤهلا لتلقي العرض أم لا، ويغطي البرنامج الأجهزة المتأثرة لمدة عامين من شرائها.

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على جانب آخر ظهرت مؤخرا صور ثلاثية الأبعاد مسربة توضح التصميم المتوقع لجهاز أبل اللوحي iPad Pro للعام 2020، والتى تشير إلى أن الجهاز سيمتلك كاميرا ثلاثية تشبه تلك الموجودة في هاتف iPhone 11 Pro، حيث بدأت التسريبات الأخيرة في الكشف عن التصميم المتوقع للجيل القادم من أجهزة iPad Pro للعام 2020، إذ تشير التوقعات إلى أن أبل ستدعم الجيل القادم من أجهزة الآيباد بكاميرة ثلاثية تدعم زوايا عرض واسعة، فضلا عن بعد بؤري يدعم التكبير، مع ميزة التبديل السلس بين المستشعرات.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فظهرت التسريبات الخاصة بخطط أبل لدعم أجهزة أيباد برو القادمة بكاميرا ثلاثية في الخلف لأول مرة في شهرأغسطس الماضي، لتأتى صورة اليوم عبرالمسرب الشهير @OnLeaks لتقدم نظرة واضحة للتصميم المتوقع للجيل القادم من الأجهزة، حيث توضح الصور تصميم بترتيب مثلث الشكل لإعدادات الكاميرة مع فلاش LED في الجزء العلوي من الإعدادات إلى اليمين، كما تضم وحدة الكاميرة الخلفية ميكروفون في الأسفل.