الهاتف Nokia 5.2 سيحمل إسم Nokia 5.3، وإليكم مواصفاته التقنية الكاملة

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، تم تسريب بعض الصور للهاتف Nokia Captain America مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمه. قيل أن هذا الهاتف سيحمل إسم Nokia 5.2 وأنه كان من المقرر أن يتم الإعلان عنه في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020. حسنًا، لقد تم إلغاء مؤتمر MWC 2020 ولم يتم الإعلان رسميًا بعد عن الهاتف. ومع ذلك، فقد صدر الآن تقرير جديد يفيد أن الهاتف Nokia 5.2 سيحمل في الواقع إسم Nokia 5.3.

نفس التقرير أوضح كذلك أن الهاتف Nokia 5.3 سيضم شاشة بحجم 6.55 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 660 أو Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB/4GB/6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف Nokia 5.3 سيضم أيضًا كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين.

Advertisements





ليست هناك أي معلومات من شركة HMD Global Oy حول الهاتف Nokia 5.3 حتى الآن، ولكن ستعقد الشركة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن هاتفها الذكي الأول المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، وبالتالي فقد نرى الهاتف Nokia 5.3 في هذا الحدث أيضًا.