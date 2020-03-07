آبل تُطلق برنامج إصلاح جديد للجيل الثالث من iPad Air

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة آبل برنامج إصلاح جديد للجيل الثالث من جهاز iPad Air. تم إكتشاف مشكلة تؤدي إلى ظهور فراغ في الشاشة بشكل كامل، مع وميض سريع أو وميض فوري قبل ذلك مباشرة.

الأجهزة المتأثرة التي يغطيها هذا البرنامج تشمل الجيل الثالث فقط من iPad Air، والتي تم تصنيعها في الفترة ما بين مارس وأكتوبر 2019. ستقوم الشركة بإصلاح الأجهزة المؤهلة مجانًا. على أي حال، إذا كنت تعتقد أن لديك جهازًا لوحيًا مؤهلاً، فبإمكانك التوجه إلى أحد فنيي الإصلاح المعتمدين من قبل شركة آبل بالقرب منك، أو تحديد موعد في متجر آبل، أو الإتصال بخدمة دعم العملاء للحصول على خدمة الإصلاح عبر البريد.