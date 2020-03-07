الهاتف Nubia Red Magic 5G سيصل مع ميزة مثيرة تُدعى ” Slow Door Video “

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد بذلت شركة Nubia ورئيسها التنفيذي، السيد Ni Fei على وجه الخصوص، جهودًا حثيثة لإثارة الضجة حول هاتف الألعاب القادم Nubia Red Magic 5G. تم التركيز في وقت سابق على دعم هذا الهاتف لشبكات الجيل الخامس 5G، ودعم الشاشة لمعدل التحديث 144Hz، والأداء المميز، ونظام التبريد المُحسن، ولكن قررت شركة Nubia الآن التركيز قليلاً على جانب آخر بالنظر إلى أن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Nubia Red Magic 5G إقترب.

من الواضح أن Ni Fei يريد من المعجبين أن يعلموا أنه بالإضافة إلى تجربة اللعب المميزة، فإن الهاتف Nubia Red Magic 5G سيوفر لهم كاميرا مميزة جدًا. ويُظهر الفيديو التشويقي الأحدث من Nubia ميزة رائعة تُدعى Slow Door Video. بدلاً من محاولة شرح ما تقوم به هذه الميزة، فسوف يكون من الأفضل إلقاء نظرة على الفيديو أدناه لرؤية التأثير الرائع الذي ستضيفه هذه الميزة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بكم.

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وبالعودة إلى التقارير السابقة، فنحن نعلم بالفعل أن الهاتف Nubia Red Magic 5G سيضم معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبطارية بسعة 4400mAh تدعم الشحن السريع بقوة 55W، ومروحة للتبريد يمكنها بلوغ 15 آلف دورة في الدقيقة، على الأقل وفقا لما نشره الحساب الرسمي للعلامة التجارية Nubia على وسائل التواصل الإجتماعي. عمومًا، سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Nubia Red Magic 5G في اليوم 12 من شهر مارس الجاري، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.