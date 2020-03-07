آبل تطلب من موظفيها في وادي السيليكون العمل من المنزل

قالت شركة آبل يوم الجمعة: إنها طلبت من العاملين في مقرها الرئيسي في وادي السيليكون العمل من المنزل إن كان ذلك ممكنًا، وذلك احتياطًا من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وفي وقت سابق، طلب المسؤولون في مقاطعة سانتا كلارا، حيث يقع مقر شركة آبل Apple Park الذي يعمل فيه نحو 12,000 شخص، من الشركات الكبيرة التفكير في مطالبة الموظفين بالتواصل عن بُعد، وإيجاد طرق أخرى للحدِّ من الاتصال المباشر. وقال مسؤولو الصحة: إن هناك 20 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى تاريخ 5 آذار/ مارس الجاري.

وطلبت شركة آبل أيضًا من موظفي منطقة سياتل بولاية واشنطن العمل من المنزل. وفي كاليفورنيا، لا تزال متاجر بيع التجزئة التابعة للشركة في مقاطعة سانتا كلارا مفتوحة.

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وكانت شركة آبل قد قالت الشهر الماضي: إن انتشار الفيروس في الصين سيؤدي إلى الحيلولة دون تحقيق أهداف الإيرادات للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 آذار/ مارس الجاري، وقد يسبب نقصًا في أجهزة آيفون.

يُشار إلى أن شركة آبل ليست الوحيدة التي طلبت من الموظفين العمل في المنزل، إذ سبقتها إلى ذلك شركات مثل جوجل ومايكروسوفت، كما أن تفشي الفيروس أدى إلى إلغاء أحداث تقنية كبرى، بما في ذلك: المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، ومؤتمر مطوري الألعاب GDC 2020، ومؤتمر المطورين الخاص بشركتي جوجل وفيسبوك.