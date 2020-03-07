شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطالبات حكومية لشركة أبل بإلغاء المؤتمرات وتجنب السفر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت مقاطعة سانتا كلارا توصيّة جديدة مؤخرا تهدف إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث ذكرت التوصية بأن تتجنب شركات التكنولوجيا الكبرى في كوبرتينو وماونتن فيو وبالو ألتو وسان خوسيه السفر غير الضرورى، وإلغاء الأحداث الكبيرة الخاصة بها، وذلك تجنبا لنشر العدوي أو إصابة الموظفين بها عند مخالطة الآخرين.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى فإن مقاطعة سانتا كلارا هي موطن للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك أبل في كوبرتينو وجوجل في ماونتن فيو وتسلا في بالو ألتو ونيتفلكس في لوس جاتوس وغيرها الكثير، كما أن الشركات الأخرى التي لا يوجد مقرها الرئيسي في المنطقة، ولكن لديها مكاتب هناك، قد تشملها أيضًا التوصيّة.

ووفقًا للإرشادات، فقد تم الإشارة إلى حظر السفر غير الضروري للموظفين، وكذلك تقليل أو إلغاء الاجتماعات والمؤتمرات الكبيرة، وأيضًا حث الموظفين على البقاء في المنزل وزيادة المرونة في مزايا الإجازات المرضيّة. إضافة إلى ذلك استخدام خيارات الاتصال عن بُعد للموظفين.

فيما يأتي هذا الخبر في الوقت الذي ينتظر الكثيرون مؤتمر أبل للمطورين WWDC لهذا العام، إلا أن شركة أبل لم تصدر حتى الآن أي إعلانات رسميّة حول مصير مؤتمر المُطورين هذا العام سواء كانت ستلغيه أم أنها ستعقده في موعده الرسمي، وفي الوقت نفسه أعلنت جوجل هذا الأسبوع أنها لن تستضيف مؤتمر I/O 2020 بسبب مخاوف من فيروس كورونا، وهو الذي كان من المُفترض أن يتم عقده في الفترة من 12 إلى 14 مايو، وهو ما يقرب من شهر قبل مؤتمر آبل للمطورين.