شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تيسلا" توفر تحديثاً ترفيهياً جديداً للطرازين: S وX .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تيسلا Tesla الرائدة في عالم السيارات الكهربائية، عن توفّر تحديث ترفيهي جديد للطرازين: Model S و Model X، مقابل 2500 دولار أمريكي، ولن يكون مجرد تحديث لنظام التشغيل عن بعد over-the-air كما هو معتاد.
وأكدت تيسلا أن على السيارات، زيارة مراكز الصيانة الخاصة بالشركة، من أجل تغيير بعض القطع الخاصة بالشاشة الكبيرة داخلها، وذلك من أجل تحسين سرعة استجابة الشاشة للمس، كما أنها ستصبح أكثر سلاسة ومليئة بالميزات الجديدة.
وستكون الشاشة قادرة على العمل مع تطبيقات الفيديو والترفيه الشهيرة، مثل: نت فليكس، وهولو، ويوتيوب، بالإضافة لبعض الألعاب الإلكترونية عالية الوضوح، خلال وضعية الوقوف فقط، أو القيادة الذاتية، كما أشارت تيسلا إلى أن التحديث، سيفقد الشاشة القدرة على استقبال موجات الراديو المختلفة.
على جانب آخر حصلت شركة Tesla على موافقة من محكمة ألمانية لمواصلة إزالة الغابات بالقرب من العاصمة برلين لبناء أول مصنع أوروبي للسيارات والبطاريات، في هزيمة للنشطاء البيئيين المحليين، وقالت المحكمة في بيان إنها رفضت الطلبات العاجلة لوقف تطهير الأرض من الأشجار من عدة مجموعات بيئية ، مضيفة أن قرارها نهائي.
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