شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلب من موظفيها بوادي السيليكون العمل من المنزل .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت شركة أبل من موظفيها في وادي السيليكون العمل بسبب فيروس كورونا الذي أصاب أشخاص حول العالم مؤخرا، وقد طلب المسؤولين في مقاطعة سانتا كلارا - حيث يقع مقر شركة "أبل "والذي يبلغ عدد أفراده 12000 شخص - من الشركات الكبيرة التفكير في مطالبة الموظفين بالاتصال عن بُعد وإيجاد طرق أخرى للحد من الاتصال الوثيق.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال مسؤولي الصحة أن هناك 20 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المنطقة اعتبارا من 5 مارس، كما طلبت أبل أيضًا من الموظفين فى منطقة سياتل العمل من المنزل، أما في كاليفورنيا، فلا تزال متاجر بيع التجزئة في مقاطعة سانتا كلارا مفتوحة، وقالت شركة أبل الشهر الماضي إن انتشار الفيروس في الصين سيؤدي إلى فقدان أهداف الإيرادات للربع المنتهي في مارس ويسبب نقص أجهزة iPhone.

وفي نفس السياق قالت شركة فيس بوك إنها ستغلق مقرها في لندن حتى بعد غد الاثنين ، وذلك بعد تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا، وقالت شركة فيس بوك في بيان "قام موظف مقيم في مكتبنا في سنغافورة تم تشخيص إصابته بـ COVID-19 بزيارة مكاتبنا في لندن في الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2020"، بحسب موقع TOI الهندى.

وأضافت الشركة في بيانها :"لذلك، فإننا قررنا غلق مقرنا في لندن حتى يوم الاثنين للتنظيف العميق والتعقيم، على أن يعمل الموظفين من المنزل حتى ذلك الحين"، كما نصح فيس بوك الموظفين المقيمين في المنطقة المتأثرة بمكتبها في سنغافورة بالعمل من المنزل حتى 13 مارس، وقالت إنها أغلقت المنطقة على الفور للتنظيف العميق".