شركة Vivo تبدأ رسميًا ببيع هاتفها الرائد الأحدث Vivo iQOO 3 مُقابل 507$

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة Vivo عن الهاتف Vivo iQOO 3 في الأسبوع الماضي، واليوم بدأت الشركة الصينية بعرضه للبيع في الهند من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت ومن خلال المتجر الإلكتروني المحلي FlipKart.

الهاتف Vivo iQOO 3 الجديد يُكلف ما يُعادل 507 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 548 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB. وهناك أيضًا نسخة 5G من الهاتف Vivo iQOO 3 تُكلف ما يُعادل 616 دولار أمريكي وتضم 12GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية.

للتذكير، الهاتف Vivo iQOO 3 5G الجديد من شركة Vivo يضم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وتقنية التبريد بالسائل، والذاكرة العشوائية LPDDR5، والذاكرة الداخلية UFS 3.1، فضلا عن العديد من البرمجيات التي تهدف إلى تعزيز أداء الألعاب على الجهاز.

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يضم الهاتف Vivo iQOO 3 5G الجديد كذلك شاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تضم أسفلها مستشعر بصمات الأصابع، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في الثقب الموجود في الركن الأيمن العلوي. ووفقا لشركة iQOO، فهي تُطلق على هذه الشاشة إسم ” Polar View Display “، وتقول أنه يمكنها الوصول إلى سطوع قدره 1200 شمعة وتدعم تشغيل محتوى +HDR10.

الهاتف Vivo iQOO 3 5G الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، فضلا عن كاميرا بدقة 2 ميغابكسل لإستشعار معلومات العمق.

وبغض النظر عن الكاميرات، فالهاتف Vivo iQOO 3 5G الجديد يدعم كذلك كما يوحي إسمه شبكات الجيل الخامس 5G، ويضم بطارية بسعة 4440mAh تدعم الشحن السريع بقوة 55W مما يتيح لك شحن نصف بطارية الهاتف في غضون 15 دقيقة فقط. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة iQOO UI 1.0 التابعة للشركة الصينية والتي تجلب معها العديد من الميزات الخاصة مثل Ultra Game Mode والتي تتيح لك تعطيل الإشعارات والمكالمات أثناء اللعب لتقليل الإلهاءات.

الهاتف Vivo iQOO 3 5G الجديد يضم كذلك إثنين من أزرار الكثف، واللذان تُطلق عليهما الشركة إسم Monster Touch Buttons. عندما يتم النقر على كلا الزرين، فإنه يتم تفعيل Monster Mode والذي يقوم بتشغيل المعالج بطاقته القصوى لتعزيز الأداء إلى أقصى حد ممكن في بعض الحالات، ولكن هذا بطبيعة الحال سيكون على حساب البطارية.