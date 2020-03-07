تكنولوجيا: ابل تتيح لمطوري التطبيقات الآن دفع الإشعارات الإعلانية في التطبيقات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة ابل مؤخراً بتحديث متجر التطبيقات، حيث تتيح لمطوري التطبيقات من خلال هذا التحديث دفع الإشعارات التي تحتوي على مادة إعلانية لمستخدمي التطبيقات.

تتيح شركة ابل لمطوري التطبيقات الآن عرض المادة الإعلانية في إشعارات التطبيقات، شرط أن تقدم هذه التطبيقات إختيار للمستخدمين لإلغاء تلقي هذه الإشعارات.

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كما تطالب شركة ابل مطوري التطبيقات الجديدة لإستخدام واجهة iOS 13 SDK في إنشاء التطبيقات، على أن يكون هذا التغيير بدءاً من 30 أبريل، لدعم توافق التطبيقات الجديدة مع المميزات المقدمة في الإصدار iOS 13 من نظام التشغيل، منها نمط الثيم المظلم على سبيل المثال.

ومن المقرر أيضاً أن تتوافق هذه التطبيقات في العمل مع سلسلة هواتف iPhone 11، والجيل السابع من أجهزة iPad، كما تضيف بعض التطبيقات التي تتطلب التوثيق مرتين مثل الفيس بوك، جوجل على سبيل المثال ميزة التسجيل عن طريق Apple ID بدءاً من 30 من أبريل.

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