تكنولوجيا: Foxconn تؤكد على إنخفاض إيرادات شهر فبراير بقيمة 1.6 مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Foxconn أحد الشركاء الصناعيين لشركة ابل على تراجع إيرادات شهر فبراير بشكل ملحوظ نتيجة لتفشي فيروس كورونا، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 18% أو ما يعادل 1.6 مليار دولار خلال شهر فبراير.

كانت شركة ابل قد نوهت سابقاً إلى تغير توقعاتها لإيرادات شهر مارس نتيجة لتراجع إنتاج الشركة وتفشي فيروس كورونا، ومن جديد جاءت تصريحات Foxconn لتكشف عن مدى تأثير فيروس كورونا على الإيرادات في شهر فبراير.

نشرت CNBC تقرير جديد عبر Foxconn عن الإيرادات التي سجلتها الشركة في شهر فبراير، والتي وصلت إلى 7.26 مليار دولار، أي بإنخفاض 1.61 مليار دولار، أو إنخفاض سنوي بنسبة 18% عن شهر فبراير من العام الماضي الذي وصلت فيه إيرادات الشركة إلى 8.87 مليار دولار.

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ويؤكد التقرير على أن هذا الإنخفاض في الإيرادات هو أكبر إنخفاض تشهده الشركة منذ عام 2013، من جانب أخر إنخفضت إيرادات Foxconn الشهرية بنسبة 40%، وذلك بعد حظر إعادة فتح أحد مصانع الشركة التي تختص بتصنيع هواتف الأيفون، والذي إستمر في العمل لفترة بنسبة 10% من موظفيه.

يذكر أن تصريحات شركة Foxconn السابقة قد أشارت إلى العودة للعمل بطاقتها كاملة في نهاية شهر مارس، من جانب أخر مازالت بعض التقارير تشير إلى أن ابل ستقدم هواتف iPhone 12 في الموعد دون أي تغيير في جدولها الزمني.

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