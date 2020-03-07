Vivo تكشف عن الجدول الزمني المُنقح لمواعيد تحديث هواتفها الذكية إلى Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - ثبت إلى حد كبير أن المرء لا يشتري هاتفًا من شركة Vivo للحصول على تحديثات الأندرويد بسرعة. كانت الشركة منذ فترة طويلة من بين الشركات البطيئة في إصدار تحديثات الأندرويد الرئيسية لهواتفها الذكية، والوضع لا يختلف في حالة Android 10.

كشفت شركة Vivo النقاب عن تحديث FuntouchOS 10 الذي يستند على نظام Android 10 في شهر ديسمبر، بعد أشهر من إصدار شركة جوجل للنسخة النهائية من نظام التشغيل الخاص بها. ومع ذلك، لم نرى هذا التحديث يشق طريقه بعد إلى أي هاتف ذكي من الشركة الصينية.

لحسن الحظ، سوف يتغير هذا الوضع قريبًا. بعد بعض التأخيرات التي نسبت إلى فيروس كورونا، أعلنت الشركة أخيرًا عن جدول زمني منقح لتحديثات Android 10 الخاصة بأجهزتها اليوم. لاحظ أن هذا ينطبق على الوحدات الصينية، وهذا ما يعني بأن الوحدات العالمية ستتخلف عن الركب كالمعتاد.

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الهواتف الأولى التي ستحصل على تحديث FuntouchOS 10 هي Vivo NEX 3 و Vivo NEX 3 5G في اليوم 14 مارس. ومع ذلك، سيتلقاه 4000 شخص فقط، وعليهم التسجيل أولاً.

ثم في أواخر شهر مارس، سيشق هذا التحديث طريقه إلى Vivo X27 و Vivo X27 Pro، ويليه Vivo NEX S و Vivo NEX A و Vivo NEX A المزود بمستشعر البصمة في الشاشة و Vivo NEX Dual Display في أوائل شهر أبريل. في منتصف شهر أبريل، سيصل التحديث إلى Vivo S5، في حين سيحصل عليه كل من Vivo Z5 و Vivo Z5i و Vivo Z5x و Vivo S1 و Vivo S1 Pro في أواخر شهر أبريل. سيتعين على Vivo Z3 و Vivo Z3i و Vivo X23 الإنتظار حتى أواخر شهر يونيو لسبب ما.

هذه هي القائمة الكاملة للهواتف التي ستحصل على تحديث FuntouchOS 10 الذي يستند على نظام Android 10. على الأقل، يبدو أن الأمور تتحرك أخيرًا في الإتجاه الصحيح الآن، مع وجود تحديثات قادمة بالفعل في الطريق. سنخبركم إذا تغير أي شيء.