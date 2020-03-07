AnTuTu تكشف عن قائمة الهواتف الذكية الأفضل على منصتها خلال شهر فبراير

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت منصة إختبارات الأداء AnTuTu بنشر قائمتها للهواتف الذكية العشرة الأفضل أداءً خلال شهر فبراير الماضي. في السابق، كانت منصة إختبارات الأداء تكشف فقط عن أفضل الهواتف الرائدة، ولكن الآن هناك قائمة للهواتف الذكية المتوسطة الأفضل أداءً على المنصة. تستند النتائج النهائية إلى متوسط النتيجة التي حققها كل هاتف على منصة AnTuTu V8.

عندما يتعلق الأمر بقائمة الهواتف الرائدة، نرى الهاتف Asus ROG Phone 2 في المرتبة الأولى برصيد 507284. أما بخصوص المرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب الهاتف OnePlus 7T والذي حصد 494705 نقطة، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب الهاتف Realme X2 Pro برصيد 482480 نقطة. وبالنسبة للمراتب الأخرى، فقد كانت من نصيب كل من OnePlus 7 Pro و OnePlus 7 و +Galaxy Note 10 و Realme K20 Pro و Galaxy Note 10 و Xiaomi Mi 9 و Xiaomi Mi 9T Pro.

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وفيما يخص قائمة الهواتف الذكية المتوسطة، فقد كانت المرتبة الأولى من نصيب الهاتف Redmi Note 8 Pro برصيد 291733 نقطة، ويليه الهاتف Galaxy A71 في المرتبة الثانية برصيد 265537 نقطة، والهاتف Xiaomi Mi 9T في المرتبة الثالثة برصيد 264576 نقطة. وبالنسبة لبقية القائمة، فهي تشمل على التوالي كل من Xiaomi Mi Note 10 و Realme XT و Realme Q و Xiaomi Mi9 Lite و Vsmart Live و Galaxy A70 و Galaxy A51.