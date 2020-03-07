شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤكد على هبوط البشر على القمر فى 2024 رغم تأخيرات نظام الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا نيتها في الالتزام الكامل بالموعد الذى حددته لهبوط البشر على القمر في مهمة جديدة عام 2024، على الرغم من التأخيرات في نظام الاطلاق megarocket SLS، حيث تأخر الإطلاق الأول لبرنامج العودة إلى القمر "أرتميس" إلى النصف الثاني من عام 2021، ولكن لا يزال 2024 هو الهدف لأول هبوط على سطح القمر منذ أيام أبولو.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، ففي شهر مايو من عام 2019 الماضى، أعلنت ناسا عن برنامج أرتميس للعودة إلى القمر، وتتمثل المهمة الأولى للبرنامج Artemis 1 ، في اختبار طيران لنظام إطلاق الفضاء (SLS) وكبسولة طاقم أوريون.

وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإن هذا الثنائي سينقل البشر إلى القمر، ويستمر البرنامج بمهمتانArtemis 2 و Artemis 3، وهما المهمتان الأخيرتان للمرحلة الأولى للبرنامج.

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رحلة القمر

وستوضح مهمة Artemis اختبار رحلة أداء مختلف أنظمة SLS و Orion الرئيسية، بما في ذلك الدرع الواقي من حرارة الكبسولة للطاقم.

وستكون المهمة التالية Artemis 2، أول رحلة تجريبية للطاقم من SLS و Orion، حيث تدور بالبشر حول القمر ثم تعود بسلام إلى الأرض، ومحدد موعدها فى أواخر عام 2022.

أما الرحلة الأخيرة للمرحلة الأولى للبرنامج هي Artemis 3، التي ستضع رواد فضاء على سطح القمر، بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.، وسيكون هذا أول هبوط على سطح القمر منذ أبولو 17 في ديسمبر 1972.

كما تم تصميم Artemis لتمهيد الطريق لرحلات طاقم إلى المريخ، والتي تهدف ناسا إلى الانطلاق له في 2030، بعد بناء البوابة القمرية أيضا في مدار القمر لتكون محطة بين أهل الأرض وكوكب المريخ.