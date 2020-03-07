شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. عربات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظيت عربات التوصيل الذكية ذاتية القيادة REV-1 بإعجاب سكان مدينة آن أربور فى ولاية ميشيجان الأمريكية بعد تعاملهم معها، حيث دخلت تلك العربات حيز الخدمة أواخر العام الماضى من خلال توصيل الطلبات المختلفة من المطاعم ومحلات البقالة.

وتستطيع العربات الذكية التى تم تزويدها بالذكاء الاصطناعى، حمل أغراض مختلفة يصل وزنها إلى 36 كيلو على الأكثر، وهى مخصصة للاستخدام داخل المدن المأهولة وتقوم بتوصيل الطلبات لمسافة 1.6 كم من مركز انطلاقها وتشغيلها، وذلك بحسب موقع الرؤية الإماراتى.

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وتمتاز تلك العربات بقدرتها على المسير بسرعة تصل إلى 20 كم بالساعة، وتستخدم المسارات المخصصة للدراجات الهوائية أو السيارات، كما أنها تستطيع العمل في الظروف الجوية المختلفة مهما كانت.

ويقوم مزود الخدمة بتحميل البضائع وتحديد العنوان من خلال تطبيق ذكى لتحديد العنوان، وعندما تصل العربة إلى وجهتها يحصل متلقى الخدمة على رسالة نصية على هاتفه تشير إلى وصول العربة أمام منزله، بالإضافة لرمز مرور من أجل فتح بابها واستلام أغراضه.