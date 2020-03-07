شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يغلق مقر الشركة بلندن بسبب فيروس كورونا..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة فيس بوك إنها ستغلق مقرها لندن حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا، وقالت شركة فيس بوك في بيان "قام موظف مقيم في مكتبنا في سنغافورة تم تشخيص إصابته بـ COVID-19 بزيارة مكاتبنا في لندن في الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2020"، بحسب موقع TOI الهندى.

وأضافت الشركة في بيانها :"لذلك، فإننا قررنا غلق مكاتبنا في لندن حتى يوم الاثنين للتنظيف العميق والتعقيم، على أن يعمل الموظفين من المنزل حتى ذلك الحين"، كما نصح فيس بوك الموظفين المقيمين في المنطقة المتأثرة بمكتبها في سنغافورة بالعمل من المنزل حتى 13 مارس، وقالت إنها أغلقت المنطقة على الفور للتنظيف العميق".

Advertisements

أقامت شركة فيس بوك دعوى قضائية ضد شركة Namecheap لحجز أسماء النطاقات، وذلك لسماحها للمستخدمين بحجز أسماء نطاقات مخادعة تتعلق بنطاق فيس بوك الرسمي، حيث قامت خدمة البروكسي Whoisguard التابعة للشركة بحجز 45 اسم نطاق تحوي كلمات تتعلق بفيس بوك والشركات التابعة لها مثل instagrambusinesshelp.com و facebo0k-login.com وwhatsappdownload. site حيث يقول فيس بوك أن هذه النطاقات قد تخدع المستخدمين ويعتقدون أنها رسمية وتابعة لها، لكنها عكس ذلك.