تكنولوجيا: التحديث الثاني لبرمجيات هواتف Galaxy S20 يأتي بتحسينات في الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في دفع التحديث الثاني لبرمجيات هواتف Galaxy S20 عبر OTA، والذي يأتي بتحسينات في الكاميرة في الإصدارات الثلاثة من سلسلة هواتف Galaxy S20.

كانت شركة سامسونج قد قدمت التحديث الأول لبرمجيات Galaxy S20 Ultra خلال الأسبوع الماضي، حيث توفر التحديث للمستخدمين عبر OTA، كما جاء بمعالجة في جودة الكاميرة، ووظيفة الفلاش التلقائي،أيضاً ضم التحديث تصحيح لبرمجيات الحماية.

ينطلق التحديث الجديد من برمجيات سلسلة هواتف Galaxy S20 بسعة 250 ميجابايت، حيث يمكن تحميل التحديث عبر Wi-Fi، كما يدعم التحديث الهواتف بتحسينات في الكاميرة، مع معالجة لمشكلة التركيز التلقائي التي رصدت عبر بعض مستخدمي الهواتف.

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ومن المقرر أن تتوفر الإصدارات الثابتة في نموذج G981NKSU1ATC2 لهاتف Galaxy S20، و G986NKSU1ATC2 لهاتف Galaxy S20 Plus وأيضاً G988NKSU1ATC2 لهاتف S20 Ultra.

أيضاً من المقرر أن يتوفر التحديث في البداية لمستخدمي الهواتف في سوق كوريا الجنوبية، على أن ينطلق لاحقاً في أسواق جديدة.

يذكر أن موقع TizenHelp قد أشار إلى أن التحديث يأتي بتحسينات في التركيز التلقائي والتركيز اليدوي في الكاميرة في هاتف Galaxy S20 Ultra، كما يجلب التحديث تحسينات في وظيفة التنقل والإيماءات في الهاتف.

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