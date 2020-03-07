تكنولوجيا: إلغاء فعاليات مؤتمر SXSW 2020 نتيجة لتفشي فيروس كورونا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت الوكالة المنظمة لفعاليات مؤتمر SXSW السنوي إلغاء فعاليات المؤتمر هذا العام، وذلك كنتيجة لتفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى إلغاء العديد من المؤتمرات والمعارض السنوية هذا العام.

يعد مؤتمر SXSW أحد المؤتمرات السنوية التي تستعرض الجديد في التقنيات، الأفلام إلى جانب الجديد في عالم الموسيقى، وقبل إنطلاق المؤتمر بأسبوع تقريباً هذا العام أعلن عن إلغاء الحدث رسمياً نتيجة لإنتشار فيروس كورونا.

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عقد مؤتمر SXSW على مدار 34 عام حتى الآن في مدينة أوستن، واليوم تم إلغاء المؤتمر للمرة الأولى منذ إنطلاق هذا الحدث، حيث كان الموعد المقرر لإنطلاق الحدث هذا العام في 13 من مارس وحتى 22 من مارس، إلا أن إعلان Steve Adler جاء مؤخراً ليؤكد على أن المخاوف التي تتصاعد مع إنتشار فيروس كورونا، أدت إلى قرار إلغاء فعاليات SXSW 2020.

يذكر أن مؤتمر SXSW أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير في إقتصاد هذه المدينة، التي تجمع ملايين الدولارات سنوياً خلال هذا الحدث، حيث حقق المؤتمر خلال العام الماضي 355.9 مليون دولار لمدينة أوستن.

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