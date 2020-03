Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro سيصدران على الصعيد العالمي يوم 27 مارس

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما تم إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، لم نعد نعرف متى ستُعلن شركة Xiaomi عن الإطلاق العالمي للهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro، ولكن هذا تغير الآن. في الواقع، لقد أعلنت شركة

Enough waiting!



See you on March 27th!



Make sure you tune in to get all the details.#Mi10 #LightsCameraAction pic.twitter.com/8nNJ4Alyth