Galaxy S20 Ultra 5G هو أحدث هاتف ذكي يخضع لإختبارات الصلابة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد أصبحت هواتف Galaxy S20 Series الجديدة متاحة الآن للشراء في عدد من البلدان حول العالم، وبدأ العملاء الذين طلبوهما بشكل مسبق في إستلام وحداتهم. إذا لم تقرر ذلك حتى الآن، فربما إختبارات الصلابة التي خضع لها الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G ستجعل قرارك أكثر سهولة. في الواقع، لقد قام اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything بإخضاع الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G للعديد من إختبارات المتانة.

في إختبار الإنحناء إتضح أن الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G يقدم أداء مميز بحيث يقاوم الإنحناءات بشكل رائع. هذا يعني أن الجهاز يملك قدرة عالية على التحمل، ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن مقاومة الخدوش.

في إختبار الخدش إتضح أن شاشة الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G تُخدش في المستوى السادس من مقياس Mohs، وهذا جيد تمامًا لأنه يعني بأن شاشة هذا الهاتف لن تتعرض للخدش في حالة إذا كانت مع العملات النقدية والمفاتيح في جيب المستخدم.

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الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G يأتي على غرار هواتف سامسونج الأخرى التي تم إصدارها في الأونة الأخيرة بواجهة خلفية مصنوعة من البلاستيك وبإطار مصنوع من المعدن مما يجعله سهل الخدش. الأزرار على الجانب هي بدورها سهلة الخدش كما أنها تتعرض للتلف بسهولة بالمقارنة مع معظم الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم.

بعد ذلك، تم إخضاع شاشة الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G لإختبار الحرق، وقد إستغرقت الشاشة نحو 30 ثواني لتتحول البكسلات إلى اللون الأبيض، ولكن لحسن الحظ، هذه البكسلات تعود بسرعة إلى لونها الأصلي بعد فترة. عمومًا، يمكنكم مشاهدة الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G يخضع لجميع إختبارات المتانة هذه في الفيديو أدناه :