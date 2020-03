جوجل تمنح مالكي كروم كاست وصولًا مجانيًا إلى Stadia

تفتح شركة جوجل ببطء ولكن بثبات خدمة ألعابها السحابية (ستاديا) Stadia للعملاء المهتمين، مع

@Wario64 Google is sending out 3 month passes for Stadia Pro in their latest Chromecast marketing emails. pic.twitter.com/x06tNcdCfz