شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المختبر الفضائي الروسي يرسم خارطة ثلث السماء والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب موقع روسيا اليوم، فقد سجل تلسكوب المختبر أكبر كثافة لمصادرالأشعة السينية في منطقة كوكبة الحوت، كما التقط صورة فوتوغرافية لتكتل المجرات Аbell 426 في كوكبة بيرسيوس وما تبقى من انفجار سوبرنوفا Cas А في كوكبة كاسيوبيا، ويستمر المختبر في تصوير سماء النجوم. أما الخبراء في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية فيدرسون المعلومات الواردة إليهم من المختبر بالتعاون مع معهد ماكس بلانك للفيزياء الفضائية.
يذكر أن مختبر "سبيكتر – إرغي" الفضائي الروسي الألماني للأشعة السينية أطلق في 13 يوليو من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي، ويتوقع العلماء أن يسمح المختبر بالتقاط صور فوتوغرافية فريدة لأجرام كونية مجهولة تساعد في إدراك طبيعة المادة المظلمة والكون، وبدأ المختبر في إرسال صور فوتوغرافية أولى في 19 يوليو عام 2019 .
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