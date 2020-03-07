شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحماية موبايلك ولاب توبك من كورونا.. 10 حاجات لازم تعملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع وجود عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم والتي تجاوزت 93.500، فإن مسؤولية احتواء الفيروس المعروف بـ COVID-19 تقع على عاتق جميع المواطنين، ومع ذلك، لا يوجد سبب للهلع، لكن يحتاج المرء فقط إلى توخي الحذر من خلال مواكبة النظافة الأساسية، وبينما يتم تحويل جزء كبير من التركيز إلى حد ما على ارتداء الأقنعة والقفازات وغسل الأيدي، فمن المهم أيضًا تطهير الأدوات الشخصية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بانتظام.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد حذرت تقارير البحوث الصحية العالمية من وقت لآخر من أن الهواتف المحمولة مرتع للبكتيريا والفيروسات ويمكن أن تكون الناقل الرئيسي للأمراض، لذلك فإذا كان هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول ملوثين بالصدفة، فلن تكون هناك أي فائدة من غسل اليدين، وفيما يلي نعرض 10 أشياء يجب عليك القيام بها لمنع هاتفك الذكي وجهاز الكمبيوتر المحمول من نشر العدوى كما يلى:

- لا تحتفظ بهاتفك المحمول ومنديلك في نفس جيب البنطلون.

- استخدم سماعات الأذن لإجراء المكالمات الهاتفية، فهذا يقلل من فرصة انتقال الفيروس من الهاتف إلى وجهك.

- تجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة في مقاهي الإنترنت أو المكاتب، وقم باستخدام قفازات معقمة إذا كنت بحاجة إلى استخدامها.

- إذا كان هاتفك الذكي مقاومًا للماء IP68، فاستخدم الصابون والماء لتنظيفه أو استخدام معقم اليدين.

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- لتنظيف أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ضع كمية كافية من معقم اليدين واستخدم مناديل لتنظيف كل زاوية.

- لا تنس تنظيف سماعاتك أيضًا، ويمكنك استخدام أي مطهر لليدين.

- لا تستخدم أي سائل تنظيف على الأدوات لأنه قد يسبب تغير اللون، فقط السوائل المعتمدة.

- اغسل يديك دائمًا بالصابون والماء بعد تنظيف الهاتف أو الكمبيوتر المحمول.

- اجعله من المعتاد تنظيف أدواتك الشخصية بانتظام مرة واحدة على الأقل يوميًا.

- حاول ألا تلمس هاتف شخص أو كمبيوتر محمول وتجنب إعطاء أدواتك لأشخاص آخرين.