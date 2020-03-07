تكنولوجيا: هواوي تلتزم بدفع الإيرادات كاملة تقريباً لمطوري AppGallery خلال عامين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسعى شركة هواوي لجذب قطاع أكبر من مطوري التطبيقات والألعاب لمتجر AppGallery لدعم هواتفها الذكية، ولتحقيق ذلك قررت العملاق الصيني دفع الإيرادات أو الأرباح التي تحققها التطبيقات والألعاب بشكل كامل تقريباً خلال عامين.

بعد غياب خدمات وتطبيقات جوجل عن هواتف هواوي الذكية، تحاول العملاق الصيني تطوير متجرها الخاص AppGallery لدعم المستخدمين بتجربة متكاملة تحاكي متجر جوجل بلاي.

ومن المقرر وفقاً لتصريحات هواوي أن يتاح لمطوري التطبيقات والألعاب في AppGallery الحصول على كامل الأرباح تقريباً التي تحققها البرامج الخاصة بهم، على أن تلتزم هواوي بدفع الإيرادات كاملة حتى عامين.

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ولقد أدرجت شركة هواوي في إتفاقية خدمة AppGallery إلتزامها بدفع الإيرادات كاملة تقريباً لمدة لا تزيد عن عامين، على أن ينضم المطوريين لمتجر AppGallery حتى شهر يونيو كحد أقصى.

من جانب أخر قامت شركة هواوي بتقسيم بنود سياستها لقسمين، حيث يتاح لمطوري التطبيقات خلال العام الأول تلقي نسبة 100% من إيرادات التطبيقات فقط، بينما يتاح لمطوري الألعاب خلال العام الأول الحصول على نسبة 85% من إيرادات الألعاب.

ويمكن لمطوري التطبيقات والألعاب تحصيل 85% من الإيرادات خلال العام الثاني، بينما يتاح لمطوري التطبيقات التعليمية الحصول على نسبة 90% من إيرادات التطبيقات، على أن يحصل مطوري التطبيقات والألعاب على نسبة 70% عند إنتهاء العامين، وتعود نسبة 30% من الإيرادات لشركة هواوي.

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