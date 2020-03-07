الهاتف Oppo Find X2 Pro يتصدر قائمة DxOMark لأفضل كاميرات الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - أنهى فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية اليوم تقييمه لكاميرا الهاتف Oppo Find X2 Pro الذي أعلنت عنه شركة Oppo يوم أمس وأحبه كثيرًا مما دفعه ليعطيه المرتبة الأولى مناصفة مع الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro.

في إختباراته، إكتشف فريق DxOMark أن الهاتف Oppo Find X2 Pro يمتاز بضبط تلقائي مثالي للصورة وألوان دقيقة للغاية ومشبعة جيدًا، ومستويات ضوضاء جيدة وتفاصيل رائعة. ومع ذلك، فقد أوضح فريق DxOMark أن HDR لا يكون فعالاً دائمًا في اللقطات المضببة الخلفية، وأن الهاتف Oppo Reno X2 Pro يفقد التفاصيل في الصور الملتقطة بإستخدام التقريب ×5.

وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فالهاتف Oppo Find X2 Pro الجديد يأتي مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المقربة والتي توفر تقريب بصري يصل إلى ×5 وتقريب هجين يصل إلى ×10 فين حين يصل التقريب الرقمي إلى ×60.

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وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Oppo Find X2 Pro، فهي تشمل شاشة OLED منحنية الطرفين بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبثقب صغير في الركن الأيسر العلوي يضم الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل.

في حين تم حماية الواجهة الأمامية للهاتف Oppo Find X2 Pro بطبقة Gorilla Glass 6 الزجاجية، فقد قررت شركة Oppo منح المستخدمين خيار الحصول على هذا الهاتف مع واجهة خلفية محمية بطبقة من السيراميك أو الجلد. وتجدر الإشارة إلى أن نسخة السيراميك تزن 207 جرام بينما تزن نسخة الجلد 200 جرام.

الهاتف Oppo Find X2 Pro الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB من نوع LPDDR5، وذاكرة داخلية بحجم 512GB من نوع UFS 3.0، كما أنه يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة ColorOS، ويحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار، ويضم بطارية بسعة 4260mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W.