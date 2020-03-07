بعد الأمطار الثلجية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات القادمة (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وشهدت البلاد مساء الخميس، طقسا سيئا تخلله سقوط أمطار ثلجية على بعض المناطق، منها الإسكندرية وكفر الشيخ.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن هناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية الغربية، كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يتوقع الخبراء رياحا معتدلة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية، شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية، شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة «11- 22»

الإسكندرية «12- 22»

قنا «11- 25»، الأقصر«11- 27»

أسوان «14- 27»