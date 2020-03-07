شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل وجوجل تعلنان حربهما على تطبيقات كورونا المزيفة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى العديد من الشركات التقنية الأمريكية لمحاربة المعلومات المضللة حول فيروس كورونا، حيث فرض متجرا التطبيقات الخاصين بأبل وجوجل معايير أكثر صرامة بخصوص قبول التطبيقات الجديدة المتعلقة بالفيروس، إذ كشف عدد من مطوري التطبيقات أن أبل ترفض تقريباً كافة التطبيقات الجديدة المراد نشرها على المتجر وتخص الفيروس، وتقتصر أبل على قبول التطبيقات التي تنشرها المصادر الرسمية مثل الهيئات الحكومية والدولية كمنظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة.

وبحسب موقع cnbc الأمريكى، فقد رفضت أبل كل التطبيقات المتعلقة بفيروس كورونا، حتى تلك التي لا تزود أية معلومات طبية بل فقط احصاءات حول انتشار الفيروس عالمياً وتستخدم بيانات متاحة للعموم ومن مصادر رسمية مثل منظمة الصحة العالمية، وبحسب موظفي الشركة، فإن التطبيقات المتعلقة بفيروس كورونا يجب أن تكون من تطوير هيئات حكومية ورسمية وليس مطورين أفرادا.

وبحسب التقرير، فعند البحث عبر متجر تطبيقات أبل عن تطبيقات تخص كورونا فإنه سيعرض فقط بضعة تطبيقات وكلها رسمية ونظامية وليست "محظورة"، على الجانب الأخر فإن جوجل لديها بنود واضحة حول ما يتعلق بالتعامل مع التطبيقات التي تتعلق بالكوارث الطبيعية، فيما يعتبر فيروس كورونا من ضمنها بشكل أو بآخر، أو التطبيقات التي تكسب من الأحداث المأساوية، وعند البحث عن فيروس كورونا في متجر جوجل بلاي لم تظهر أية نتائج في العديد من الدول.

على الجانب الأخر أطلق متجر "بلاي ستور" التابع لشركة جوجل موقع خاص بالتوعية حول الفيروس يدعى “Coronavirus: Stay informed” ووضعت فيه مجموعة من التطبيقات المقترحة مثل تطبيق الصليب الأحمر الدولي وتويتر، كما نشرت خلال الأيام الماضية عدة تطبيقات مفيدة حول فيروس كورونا من بينها تطبيق يخص كوريا الجنوبية على شكل خريطة تظهر تحذير في حال كنت على مسافة 100 متر من أحد المواقع التي كشف فيها عدوى المرض.