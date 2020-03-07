شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة ألعاب Stadia تدعم جودة 4K على الويب .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة جوجل إتاحة دعم أفضل لجودة الرسوميات في خدمة بث الألعاب خاصتها Stadia والتي أصبحت تدعم جودة 4K وذلك إن كنت تلعبها عبر الويب، حيث ظهر هذا الدعم الجديد في مجموعة من الألعاب خاصة القتالية مثل Assassin’s Creed Odysseyو Mortal Kombat 11و Grid، وظهر هذا الدعم لبعض المستخدمين حالياً على سبيل الاختبار وسيتاح تدريجياً لكافة المشتركين.

وبحسب موقع 9to5google الأمريكى، فتعتمد جودة 4K بشكل خاص على توفر اتصال سريع بالإنترنت، ويمكنك التحقق من الجودة بالضغط على shift + tab أثناء بدء تشغيل اللعبة، لكن لا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل جوجل مع هذه الدقة على شاشات الحواسب التي تدعم فقط الدقة الكاملة 1080P إن كانت ستجري تعديلات بتخفيض الجودة لتناسب شاشاتهم، وإلا سيضطر الجميع اللعب على شاشة بجودة 4K للاستفادة الكاملة من الميزة.

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الجدير بالذكر أن جوجل تحضر العديد من المزايا الجديدة لخدمتها للعب عبر الويب، وظهر في تطبيق خدمة Stadia اختبارات للبث المباشر عبر يوتيوب والمشاركة العائلية وغيرها.

على جانب أخر كشف تقرير أن شركة جوجل ستضيف ما يصل إلى 120 لعبة جديدة إلى منصة الألعاب الخاصة بها Google Stadia هذا العام، مما يمنح اللاعبين المزيد من الألعاب للاختيار من بينها عندما يتعلق الأمر بالألعاب المتاحة للعب عبر السحابة، لكن تجدر الإشارة إلى أن Google Stadia، على الرغم من أنها توصف بخدمة سحابية للألعاب، فهي لا تشبه خدمات البث الأخرى التى يدفع فيها المستخدم مبلغ ثابت للوصول إلى محتوى بالمكتبة بالكامل، بحسب موقع 9to5google الأمريكى.