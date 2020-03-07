شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يدشنون مواقع تقدم معلومات وهمية عن كورونا وتسرق البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل مجموعة من الهاكرز فيروس كورونا لسرقة البيانات وتحقيق الربح، حيث كشف خبراء الأمن السيبراني أنه منذ شهر يناير تم تسجيل أكثر من 4000 "دومين" احتيالي متعلق بفيروس كورونا، وأن نحو 300 منها يعتبر ضارًا أو مشبوهًا، فقد أكد تقرير جديد صدر عن Check Point، أن "الدومين" المتعلق بالفيروس يزيد خطورته بنسبة 50% من حيث إنه قد يكون تابع لمجرمي الإنترنت خلال هذه الفترة الزمنية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال Omer Dembinksy، باحث الأمن في Check Point، أن المواقع الاحتيالية تقدم معلومات أو مجموعات اختبار من أجل جمع معلومات الأشخاص أو تلقي الأموال منهم.

وأكد، "لقد وجدنا أن المواقع الخبيثة الحالية تطلب من المستخدمين تقديم الدفع، ويقوم المتسللون أيضًا بإرسال رسائل بريد إلكتروني تطالب المستخدمين بتنزيل ملف يدعي تقديم مزيد من المعلومات حول الفيروس ، مما يتيح لهم الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم."

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فقد اكتشف Check Point مجموعة من المواقع الخبيثة التي تستخدم مخاوف الناس من أجل الاستفادة من أنفسهم، وأحدهم على وجه الخصوص، يدعي أنه يبيع أفضل وأسرع اختبار لاكتشاف فيروس كورونا بسعر قدره 19000 روبل روسي (حوالي 300 دولار أمريكي).

وأضافت شركة الأمن "إذا كان موقع الويب يطلب منك ملء تفاصيل عنك أو المدفوعات، فمن الأرجح أن يكون مملوكًا للمتسللين، فعادة ما تقوم مواقع الويب التي توفر المعلومات بتشغيل نشاط يمكنه التحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك عند تنزيل ملف."

ونصح باحثو الأمن "كإجراء وقائي ، لا تقم بزيارة مواقع الويب التي لا تعرفها، فعندما تقوم بالبحث عن فيروس كورونا، عادة ما تكون النتائج القليلة الأولى موثوق بها جيدًا".