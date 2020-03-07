مليار جهاز آندرويد معرضة للاختراق.. وهذا ما عليك فعله

قال خبراء تقنيون إن نحو مليار جهاز يعمل بنظام تشغيل “آندرويد” قد يتم اختراقها لأنها لم تعد محمية من خلال التحديثات الأمنية، ما يعرضها لخطر سرقة البيانات وهجمات البرمجيات الخبيثة.

ووفقا لهؤلاء فإن جميع الأجهزة التي تم إطلاقها في عام 2012 أو قبل ذلك غير آمنة ويمكن أن يتم اختراقها في حال كانت تستخدم اصدارات آندرويد 7.0 فما دون.

وتشير بيانات غوغل إلى أن ما يقارب من 42 في المئة من مستخدمي أجهزة آندرويدحول العالم يستخدمون إصدار 6.0 أو ما دونه.

وتظهر نشرة الأمن الخاصة بنظام آندرويد أنه لم يتم إصدار تصحيحات أمان للنظام في عام 2019 للإصدارات أقل من 7.0.

Advertisements

وخلصت تقارير إلى أن اثنين من كل خمسة مستخدمين لنظام آندرويد في جميع أنحاء العالم لم يعودوا يتلقون تحديثات الأمان.

ولتجنب التعرض للاختراق ينصح الخبراء مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام آندرويد إلى التأكد من تحديث إصداراتهم، والحذر من الرسائل القصيرة أو رسائل الوسائط المتعددة المشبوهة.

وأيضا يفضل أن يقوم مستخدمو الهواتف المعرضة للاختراق بنسخ بياناتهم في مكانين مختلفين، وتحميل برامج مكافحة الفيروسات.