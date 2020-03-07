شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن صورة لنفق تحت بركان على المريخ يمكن استخدامه للمستوطنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وكالة ناسا الأمريكية صورة لنفق غامض على جانب أحد أكبر البراكين في المريخ، والذي يمكن استخدامه كموقع للمستوطنات البشرية في المستقبل، وتقع الحفرة على جانب Pavonis Mons، وهو بركان بالقرب من خط الاستواء المريخي، ويبلغ ارتفاعه 8.7 ميلاً، فيما يبلغ عرض فتحة النفق حوالي 115 قدمًا والكهف أدناه حوالي 65 قدمًا تحت السطح الذي يعتقد علماء ناسا أنه تم تشكيله بواسطة قنوات قديمة من الحمم البركانية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذه الأنفاق ذات أهمية خاصة لأن كهوفها الداخلية محمية نسبيًا من سطح المريخ القاسي، مما يجعلها مرشحة جيدة نسبيًا لاحتواء الحياة على المريخ، وهذه الحفر هي بالتالي أهداف رئيسية للمركبات الفضائية المحتملة في المستقبل والروبوتات وحتى المستكشفين بين الكواكب من البشر".

فيما تم التقاط الصورة في الأصل بواسطة القمر الصناعي Mars Reconnaissance Orbiter في عام 2011، وانتهز الباحثون فكرة استخدام أنفاق الحمم كمواقع للمستوطنات عندما يصل البشر في النهاية إلى الكوكب الأحمر.



صورة ناسا

فقد تم العثور على كهوف مماثلة للحمم في جميع أنحاء الأرض، وفقًا لتقرير نشرته مجلة نيوزويك، بما في ذلك في هاواي وإسبانيا وأيسلندا وجزر غالاباغوس، وقد تم رصدها حتى على القمر.

وتتشكل هذه الأنفاق أثناء تدفق الحمم البركانية أسفل سطح الكوكب حول بركان بعد ثورانه، وتخلق الحمم قشرة صلبة محترقة أثناء تدفقها، مما يولد دعما هيكليا للكهوف التي تساعد على حمايتها من الانهيار.

Advertisements

ويُعتقد أن الأرض المحيطة بـ Pavonis Mons تضم شبكة كبيرة من أنفاق الحمم البركانية هذه، وأن Pavonis Mons عبارة عن بركان، تشكل كطبقات من الحمم البركانية المتراصة فوق بعضها البعض، مما خلق الكثير من الفرص لتدفقات الحمم البركانية الجديدة لنشر القنوات في الصخور القديمة.

ويعتقد العلماء أن هذه الأنفاق من المحتمل أن تكون أكبر المساحات الجوفية على سطح المريخ ويمكن أن تحمي المستوطنين من البشر على سطح المريخ من مجموعة متنوعة من الأخطار البيئية، بما في ذلك الإشعاع الكوني.

تميل أنفاق الحمم البركانية على الأرض إلى أن تكون ضيقة إلى حد ما بسبب تأثيرات الجاذبية ، والتي يبلغ طولها حوالي 98 قدمًا ، ولكن في بيئات الجاذبية المنخفضة، يمكن أن تنمو الأنفاق على نطاق أوسع.

ويمكن أن تصل أنابيب حمم المريخ إلى عرض يصل إلى 820 قدمًا، وعلى سطح القمر وصلت إلى عرض يصل إلى أكثر من 1900 قدم دون الانهيار.