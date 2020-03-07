كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “DeepMind” تستخدم ذكائها الاصطناعي لمساعدة العلماء على فهم فيروس كورونا

متابعة-سنيار: تستخدم DeepMind من Google أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في مهمة جديدة، وهي محاولة اكتشاف بعض خصائص فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة الآلاف خلال الشهرين الماضيين.

في مقال الخميس، قالت DeepMind، التي استحوذت عليها Google في عام 2014 وهي الآن شركة تابعة لـ Alphabet)، إنها وضعت نظام AlphaFold الخاص بها لإنشاء “تنبؤات هيكلية لعدة بروتينات قيد الدراسة مرتبطة بـ SARS-CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب COVID-19. ”

يقول ديب ميند إن هذه التنبؤات لم يتم التحقق منها تجريبياً، ولكنها قد تساعد العلماء على فهم كيفية عمل فيروس كورونا، وهذا بدوره قد يكون مفيدا عند تطوير لقاح أو علاج.

يقول DeepMind أن فهم بنية البروتين يستغرق عادة أشهر أو أكثر، إلا أن المعرفة السابقة لهياكل البروتين مماثلة هي أيضا المفتاح، إلا أن شركة AlphaFold تستخدم أساليب تم تطويرها حديثا لتوفير “تنبؤات دقيقة بهيكل البروتين” دون علم مسبق، حسبما تزعم الشركة.

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يشير DeepMind أيضا إلى أنه في العادة، سينتظر حتى تتم مراجعة العمل قبل النشر، ولكن نظرا لطبيعة تفشي فيروس كورونا، تنشر الشركة البيانات بموجب ترخيص مفتوح، مما يعني أنه يمكن لأي شخص استخدامها.

احتل موقع DeepMind من Google عناوين الصحف في عام 2017، عندما حققت مهمة مستحيلة على ما يبدو في التغلب على الخبراء البشر في لعبة الإستراتيجية المعقدة لـ Go، ومنذ أن وضعت الشركة أنظمتها الاصطناعية الذكية للعمل على التحديات الأخرى، بما في ذلك تحسين عملية فحص سرطان الثدي.

قتل الفيروس التاجي، المسمى رسميا باسم COVID-19، أكثر من 3000 وأصاب أكثر من 88000 شخص حتى الآن.